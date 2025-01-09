Остин оценил потери России в войне против Украины
Россия понесла значительные потери в войне против Украины. Поэтому была вынуждена привлечь войска Северной Кореи.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время пресс-конференции после заседания "Рамштайн".
По словам Остина, с 2022 года Россия потеряла более 700 тысяч военных в Украине.
"Российские потери в Украине сейчас превышают две трети от всей численности российского войска в начале войны, которую выбрал Путин", - сказал он, добавив, что только в ноябре 2024 года Россия теряла почти 1500 военных ежедневно.
Глава Пентагона добавил, что из-за неспособности компенсировать такие потери "Москва даже повела войска из Северной Кореи в чужую для них войну".
"Это еще один четкий признак отчаяния Путина. Северокорейские войска потеряли более тысячи человек с тех пор, как они вступили в путинскую войну в сентябре прошлого года. Конечно, есть и другие оценки, значительно больше этой", - констатировал глава Минобороны США.
Потери РФ в Украине
За сутки 8 января российские военные потеряли на фронте 1430 солдат, 86 беспилотников и 16 боевых бронированных машин.
В частности, как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, в ноябре и декабре потери России на фронте были рекордными. Как потом констатировали в Минобороны Украины, потери РФ были рекордными не только в указанных месяцах, но и за год в целом. Кремль за 2024 год потерял почти 36 мотострелковых дивизий (430 790 солдат).
При этом в самой России установили имена 80 973 оккупантов, которые были ликвидированы на фронте в Украине с февраля 2022 года. Большинство из них - добровольцы.
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