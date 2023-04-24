Остаточного рішення поки що немає: Стефанішина про участь Зеленського на саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський поки що остаточно не підтвердив участь у літньому саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону.

Варто відзначити, що нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що запросив президента України на літній саміт Альянсу . Також він додав, що Володимир Зеленський, зі свого боку, прийняв запрошення.

"Президент іще не підтверджував остаточно участь у Вільнюському саміті. Ми працюємо над його підготовкою", - заявила Стефанішина.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Володимир Зеленський розраховує на прийняття амбітних рішень щодо майбутнього вступу України в НАТО під час саміту Альянсу.

Також нещодавно Столтенберг відвідав Київ. Під час поїздки він зустрівся з президентом й підтвердив, що майбутнє України в альянсі.

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