Остаточного рішення поки що немає: Стефанішина про участь Зеленського на саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський поки що остаточно не підтвердив участь у літньому саміті НАТО у Вільнюсі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону.
"Президент іще не підтверджував остаточно участь у Вільнюському саміті. Ми працюємо над його підготовкою", - заявила Стефанішина.
Варто відзначити, що нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що запросив президента України на літній саміт Альянсу. Також він додав, що Володимир Зеленський, зі свого боку, прийняв запрошення.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Володимир Зеленський розраховує на прийняття амбітних рішень щодо майбутнього вступу України в НАТО під час саміту Альянсу.
Також нещодавно Столтенберг відвідав Київ. Під час поїздки він зустрівся з президентом й підтвердив, що майбутнє України в альянсі.
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