Окончательного решения пока нет: Стефанишина об участии Зеленского на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский пока окончательно не подтвердил участие в летнем саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.

"Президент еще не подтверждал окончательно участие в Вильнюсском саммите. Мы работаем над его подготовкой", - заявила Стефанишина. Следует отметить, что недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что пригласил президента Украины на летний саммит Альянса. Также он добавил, что Владимир Зеленский со своей стороны принял приглашение.