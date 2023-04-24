Окончательного решения пока нет: Стефанишина об участии Зеленского на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский пока окончательно не подтвердил участие в летнем саммите НАТО в Вильнюсе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.
"Президент еще не подтверждал окончательно участие в Вильнюсском саммите. Мы работаем над его подготовкой", - заявила Стефанишина.
Следует отметить, что недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что пригласил президента Украины на летний саммит Альянса. Также он добавил, что Владимир Зеленский со своей стороны принял приглашение.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Владимир Зеленский рассчитывает на принятие амбициозных решений по предстоящему вступлению Украины в НАТО на саммите Альянса.
Также недавно Столтенберг посетил Киев. В ходе поездки он встретился с президентом и подтвердил, что будущее Украины в альянсе.
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