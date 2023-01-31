Не остаточна позиція. США ще не обговорювали передачу ЗСУ винищувачів, - Politico

Як відзначив виданню посадовець, "стосовно F-16 не було жодної серйозної дискусії на високому рівні".

"Іншими словами, не схоже, що заява Байдена є результатом внутрішнього перегляду політики, а радше поточною позицією людини, яка ухвалює остаточне рішення", - відзначає видання.

За словами заступника радника президента США з національної безпеки Джона Файнера, Штати порушуватимуть питання винищувачів для ЗСУ з Києвом та союзниками "дуже обережно".

Водночас Вашингтон може схвалити реекспорт винищувачів F-16 з третіх країн, які їх експлуатуюсь.