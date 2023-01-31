Не окончательная позиция. США еще не обсуждали передачу ВСУ истребителей, - Politico

Как отметил чиновник, "применительно к F-16 не было никакой серьезной дискуссии на высоком уровне".

"Другими словами, непохоже, что заявление Байдена является результатом внутреннего пересмотра политики, а скорее текущей позицией человека, принимающего окончательное решение", - отмечает издание.

По словам заместителя советника президента США по национальной безопасности Джона Файнера, Штаты будут поднимать вопросы истребителей для ВСУ с Киевом и союзниками "очень осторожно".

В то же время Вашингтон может одобрить реэкспорт истребителей F-16 из третьих стран, которые их эксплуатируют.