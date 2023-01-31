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Не окончательная позиция. США еще не обсуждали передачу ВСУ истребителей, - Politico

Фото: Не окончательная позиция. США еще не обсуждали передачу ВСУ истребителей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Лаконичное "нет" президента США Джо Байдена относительно того, планируют ли Штаты передать Украине истребители - не является окончательной позицией Вашингтона. Вопрос пока не обсуждался на высшем уровне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отметил чиновник, "применительно к F-16 не было никакой серьезной дискуссии на высоком уровне".

"Другими словами, непохоже, что заявление Байдена является результатом внутреннего пересмотра политики, а скорее текущей позицией человека, принимающего окончательное решение", - отмечает издание.

По словам заместителя советника президента США по национальной безопасности Джона Файнера, Штаты будут поднимать вопросы истребителей для ВСУ с Киевом и союзниками "очень осторожно".

В то же время Вашингтон может одобрить реэкспорт истребителей F-16 из третьих стран, которые их эксплуатируют.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент США Джо Байден, во время вопроса, планируют ли Штаты передать Украине истребители - ограничился коротким "нет" .

Как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, каждая военная помощь ВСУ проходила из-за отказа у союзников , однако в конце концов наша страна получала необходимое вооружение.

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