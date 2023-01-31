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Не остаточна позиція. США ще не обговорювали передачу ЗСУ винищувачів, - Politico

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Вівторок 31 січня 2023 18:30
Не остаточна позиція. США ще не обговорювали передачу ЗСУ винищувачів, - Politico Фото: Не остаточна позиція. США ще не обговорювали передачу ЗСУ винищувачів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Лаконічне "ні" президента США Джо Байдена щодо того, чи планують Штати передати Україні винищувачі - не є остаточною позицією Вашингтона. Питання поки що не обговорювали на вищому рівні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як відзначив виданню посадовець, "стосовно F-16 не було жодної серйозної дискусії на високому рівні".

"Іншими словами, не схоже, що заява Байдена є результатом внутрішнього перегляду політики, а радше поточною позицією людини, яка ухвалює остаточне рішення", - відзначає видання.

За словами заступника радника президента США з національної безпеки Джона Файнера, Штати порушуватимуть питання винищувачів для ЗСУ з Києвом та союзниками "дуже обережно".

Водночас Вашингтон може схвалити реекспорт винищувачів F-16 з третіх країн, які їх експлуатуюсь.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент США Джо Байден, під час питання, чи планують Штати передати Україні винищувачі - обмежився коротким "ні".

Як відзначив міністр оборони України Олексій Резніков, кожна військова допомога ЗСУ проходила через відмову у союзників, однак зрештою наша країна отримувала необхідну зброю.

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