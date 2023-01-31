Не окончательная позиция. США еще не обсуждали передачу ВСУ истребителей, - Politico

Фото: Не окончательная позиция. США еще не обсуждали передачу ВСУ истребителей (Getty Images)

Лаконичное "нет" президента США Джо Байдена относительно того, планируют ли Штаты передать Украине истребители - не является окончательной позицией Вашингтона. Вопрос пока не обсуждался на высшем уровне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отметил чиновник, "применительно к F-16 не было никакой серьезной дискуссии на высоком уровне". "Другими словами, непохоже, что заявление Байдена является результатом внутреннего пересмотра политики, а скорее текущей позицией человека, принимающего окончательное решение", - отмечает издание. По словам заместителя советника президента США по национальной безопасности Джона Файнера, Штаты будут поднимать вопросы истребителей для ВСУ с Киевом и союзниками "очень осторожно". В то же время Вашингтон может одобрить реэкспорт истребителей F-16 из третьих стран, которые их эксплуатируют.