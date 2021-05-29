Остановка самолета и санкции: в Кремле раскрыли часть разговора Путина и Лукшенко

За это время были протокольная часть и рабочий обед. Никаких заявлений по итогам не сделали.

Лидеры обсудили экономические вопросы и развитие двусторонних связей, а также затронули ситуацию с самолетом Ryanair и санкции, которые последовали за ней.

Лукашенко видится, что поведение западных стран после этих событий говорит о "попытке дестабилизировать ситуацию в республике".

Как сообщает РБК, Лукашенко повез российскому президенту "документы", чтобы "он понимал, что происходит" в ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair, который принудительно посадили в Минске, чтобы захватить оппозиционного журналиста.

В свою очередь, Путин продолжил рассказывать о том, что в 2013 году самолет президента Боливии Эво Моралеса посадили в Вене из-за слухов о том, что на борту находился бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, которого США обвиняют в разглашении государственной тайны.

"Президента вывели из самолета, и ничего, тишина", - сказал Путин, выразив поддержку захвату самолета в Минске.