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Путин может просить Лукашенко поддержать оккупацию Крыма и Донбасса, - МИД Украины

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Киев, Пятница 28 мая 2021 23:03
Путин может просить Лукашенко поддержать оккупацию Крыма и Донбасса, - МИД Украины Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Артур Родивилов

Александр Лукашенко и Владимиром Путиным на переговорах в Сочи обсудят вопрос "мягкой интеграции" Беларуси в Россию. Также Москва попытается склонять Минск к поддержке оккупации Донбасса и Крыма.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Он отметил, что на этом вопросе сфокусировано внимание всех причастных украинских министерств и ведомств.

"Россия будет склонять Минск поддержать ее в наиболее чувствительных вопросах украинской повестки дня. Речь идет о вопросе Крыма и Донбасса", - сказал Енин.

Он считает, что это может стать одним из элементов платы за дальнейшую поддержку белорусского режима.

Напомним, ранее сообщалось, что после встречи Путина и Лукашенко в Сочи 28 мая Москва и Минск могут завершить создание Союзного государства осенью текущего года. По словам президента Беларуси, осталось решить вопрос относительно объединения налоговых систем.

Отметим, ранее военная разведка Эстонии предупреждала, что после военной интеграции России и Беларуси, последняя может превратиться в российский военный округ.

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