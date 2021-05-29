Зупинка літака і санкції: у Кремлі розкрили частину розмови Путіна і Лукшенка

За цей час були протокольна частина і робочий обід. Жодних заяв за підсумками не зробили.

Лідери обговорили економічні питання і розвиток двосторонніх зв'язків, а також торкнулися ситуації з літаком Ryanair і санкції, які послідували за нею.

Лукашенко бачиться, що поведінка західних країн після цих подій говорить про "спробу дестабілізувати ситуацію в республіці".

Як повідомляє РБК, Лукашенко повіз російському президенту "документи", щоб "він розумів, що відбувається" в ситуації з літаком авіакомпанії Ryanair, який примусово посадили в Мінську, щоб захопити опозиційного журналіста.

Своєю чергою, Путін продовжив розповідати про те, що в 2013 році літак президента Болівії Ево Моралеса посадили у Відні через чутки про те, що на борту знаходився колишній агент ЦРУ Едвард Сноуден, якого США звинувачують у розголошенні державної таємниці.

"Президента вивели з літака, і нічого, тиша", - сказав Путін, висловивши підтримку захопленню літака в Мінську.