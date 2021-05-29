Зупинка літака і санкції: у Кремлі розкрили частину розмови Путіна і Лукшенка

Переговори в Сочі президента РФ Володимира Путіна з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком завершилися. Зустріч тривала понад п'ять годин.
За цей час були протокольна частина і робочий обід. Жодних заяв за підсумками не зробили.
Лідери обговорили економічні питання і розвиток двосторонніх зв'язків, а також торкнулися ситуації з літаком Ryanair і санкції, які послідували за нею.
Лукашенко бачиться, що поведінка західних країн після цих подій говорить про "спробу дестабілізувати ситуацію в республіці".
Як повідомляє РБК, Лукашенко повіз російському президенту "документи", щоб "він розумів, що відбувається" в ситуації з літаком авіакомпанії Ryanair, який примусово посадили в Мінську, щоб захопити опозиційного журналіста.
Своєю чергою, Путін продовжив розповідати про те, що в 2013 році літак президента Болівії Ево Моралеса посадили у Відні через чутки про те, що на борту знаходився колишній агент ЦРУ Едвард Сноуден, якого США звинувачують у розголошенні державної таємниці.
"Президента вивели з літака, і нічого, тиша", - сказав Путін, висловивши підтримку захопленню літака в Мінську.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після зустрічі Путіна і Лукашенка в Сочі 28 травня Москва і Мінськ можуть завершити створення Союзної держави восени поточного року. За словами президента Білорусі, залишилося вирішити питання щодо об'єднання податкових систем.
Зазначимо, раніше військова розвідка Естонії попереджала, що після військової інтеграції Росії та Білорусі, остання може перетворитися на російський військовий округ.