Остановит "Северный поток-2". В Конгрессе США приняли поправку в оборонный бюджет

Палата представителей США включила в оборонный бюджет поправку против газопровода "Северный поток-2". Документ также должен поддержать Сенат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

Добавим, что после принятия поправки Сенатом - документ также должен получить подпись президента США Джо Байдена.

"Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. Мы благодарны Палате представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит "Северный поток-2", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил нижнюю палату Конгресса и выразил надежду, что внесенную поправку также поддержит Сенат.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в Германии назвали сроки запуска "Северного потока-2".

В то же время, уже на этой неделе ожидается решение об участии "Оператора ГТС Украины" и "Нафтогаза" в сертификации газопровода, которая, согласно Bloomberg, может рассматриваться до 8 мая 2022 года.