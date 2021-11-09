ru ua
Ср, 10 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Германии назвали сроки запуска "Северного потока-2"

Новина українською →
Германия, Вторник 09 ноября 2021 09:34
В Германии назвали сроки запуска "Северного потока-2" Фото: газопровод "Северный поток-2" может быть запущен в 2022 году (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии "Левые", возглавлявшего комитет по экономике и энергетике, Клаус Эрнст заявил, что процесс сертификации "Северного потока-2" может быть завершен в начале 2022 года. Также в следующем году может состоятся запуск газопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Пока что есть некоторые неопределенности, необходимые для запуска работы газопровода, но их можно будет урегулировать. Думаю, "Газпром" сможет это уладить… Считаю, что запуск сможет состояться - самое позднее в начале следующего года", - сказал Эрнст.

Отметим, что российский газовый монополист "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2" еще 10 сентября 2021 года. К слову, строительство газопровода продлилось на полтора года дольше, чем это было запланировано.

Напомним, Россия заявила о готовности к запуску "Северного потока-2".

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия создает энергетический кризис в ЕС, чтобы оправдать запуск "Северного потока-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2
NEWS
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
DAILY
Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Белоруси и ЕС