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Зупинить "Північний потік-2". У Конгресі США ухвалили поправку до оборонного бюджету

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П'ятниця 12 листопада 2021 15:29
Зупинить "Північний потік-2". У Конгресі США ухвалили поправку до оборонного бюджету Фото: у Конгресі США ухвалили поправку до оборонного бюджету (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Палата представників США включила в оборонний бюджет поправку проти газопроводу "Північний потік-2". Документ також має підтримати Сенат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента України Володимира Зеленського.

Зеленський подякував нижній палаті Конгресу й висловив сподівання, що внесену поправку також підтримає Сенат.

"Газовий шантаж Європи має припинитися назавжди. Ми вдячні Палаті представників США за включення до NDAA поправки, яка зупинить "Північний потік – 2", - відзначив президент.

Додамо, що після ухвалення поправки Сенатом - документ також має отримати підпис президента США Джо Байден.

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Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Північний потік-2
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