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Сертификация "Северного потока-2" может затянуться до мая 2022 года, - Bloomberg

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Среда 03 ноября 2021 10:06
Сертификация "Северного потока-2" может затянуться до мая 2022 года, - Bloomberg Фото: сертификация "Северного потока-2" может затянуться до мая 2022 года (nord-stream2.com)
Автор: Мария Кучерявец

Процесс сертификации немецким регулятором "Северного потока-2" может продлиться до 8 мая 2022 года. Ввод в эксплуатацию газопровода зависит от энергетической ситуации в Европе, которая может ухудшиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что именно до 8 мая следующего года Германия и Еврокомиссия вправе рассматривать соответствующий вопрос согласно правовым нормам.

"Российскому "Северному потоку-2" может потребоваться еще несколько месяцев...трубопровод может быть одобрен лишь 8 мая, если регулятивные органы будут использовать все отведенное на это время", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее Госдеп США Амос Хохштайн заявил, что сертификация Германией и Еврокомиссией "Северного потока-2" может затянуться до марта 2022 года.

Вместе с тем Немецкий регулятор также заявлял, что рассмотрение сертификации газопровода может затянуться.

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Северный поток-2
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