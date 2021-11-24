Остановить нелегалов. На укрепление границы с Беларусью выделили еще 175 млн гривен

Кабинет министров Украины выделил 175 млн гривен на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации социального характера на границе с Беларусью. Государственной пограничной службе из специального фонда будет предоставлено 66,9 млн гривен, Национальной гвардии - 108,1 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 24 ноября, которое транслировалось на Youtube .

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по информации пограничников, значительно усложнилась оперативная обстановка на украинско-белорусском участке границы в пределах Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областей.

"Возможно совершение противоправных действий гражданами иностранных государств (нелегальными мигрантами), находящихся на территории Республики Беларусь, во время попыток пересечения государственной границы с реальной угрозой вооруженных нападений, захвата и удержания ими учреждений Государственной пограничной службы Украины и других правоохранительных органов", - говорится в документе.

Для непосредственного выполнения задач, связанных с усилением наиболее уязвимых участков границы Украины с Республикой Беларусь с передислокацией из других регионов в первой волне привлечено около 3098 военнослужащих Государственной пограничной службы и 859 военнослужащих Национальной гвардии. Кроме того, привлечено около 390 единиц техники в том числе авиационной.

Во второй и третьей волнах к выполнению задач планируется привлечь Администрацией Государственной пограничной службы 1555 военнослужащих, 193 единицы военной техники, Национальной гвардией 6993 военнослужащих, более 100 единиц военной техники.