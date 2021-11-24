Зупинити нелегалів. На укріплення кордону з Білоруссю виділили ще 175 млн гривень

Кабінет міністрів України виділив 175 млн гривень на з ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації соціального характеру на кордоні з Білоруссю. Державній прикордонній службі зі спеціального фонду буде надано 66,9 млн гривень, Національній гвардії - 108,1 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 24 листопада, яке транслювалося на Youtube .

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, за інформацією прикордонників, значно ускладнилася оперативна обстановка на українсько-білоруській ділянці кордону в межах Волинської, Рівненської, Житомирської та Київської областей.

"Можливо здійснення протиправних дій громадянами іноземних держав (нелегальними мігрантами), що знаходяться на території Республіки Білорусь, під час спроб перетину державного кордону з реальною загрозою збройних нападів, захоплення та утримання ними установ Державної прикордонної служби України та інших правоохоронних органів", - йдеться в документі.

Для безпосереднього виконання завдань, пов’язаних з посиленням найбільш вразливих ділянок кордону України з Республікою Білорусь з передислокацією з інших регіонів в першій хвилі залучено близько 3098 військовослужбовців Державної прикордонної служби та 859 військовослужбовців Національної гвардії. Крім того, залучено близько 390 одиниць техніки у тому числі авіаційної.

У другій та третій хвилях до виконання завдань за призначенням планується залучити Адміністрацією Державної прикордонної служби України 1555 військовослужбовців, 193 одиниці військової техніки, Національною гвардією України 6993 військовослужбовців, більше 100 одиниць військової техніки.