За останню добу армія РФ втратила на фронті 1660 солдатів і 19 артсистем, - Генштаб

За останню добу з 7 на 8 січня, російські військові втратили на фронті 1660 солдатів, 16 бойових броньованих машин і 19 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.25 орієнтовно склали:
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися в Курській області, але загарбники тиснуть на чотирьох напрямках на сході України.
Вночі росіяни масштабно атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
У Київській області сили ППО працювали по ворожих дронах.
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