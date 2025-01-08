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За останню добу армія РФ втратила на фронті 1660 солдатів і 19 артсистем, - Генштаб

Фото: РФ втратила за весь період масштабної війни більше 800 тисяч солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 7 на 8 січня, російські військові втратили на фронті 1660 солдатів, 16 бойових броньованих машин і 19 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 801 670 (+1660) осіб ліквідовано;
  • танків - 9714 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 205 (+16) од.;
  • артилерійських систем - 21 729 (+19) од.;
  • РСЗВ - 1260 од.;
  • засоби ППО - 1038 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21 727 (+19) од.;
  • крилатих ракет - 3014 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 33 307 (+81) од.;
  • спеціальної техніки - 3681 од.

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися в Курській області, але загарбники тиснуть на чотирьох напрямках на сході України.

Вночі росіяни масштабно атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Київській області сили ППО працювали по ворожих дронах.

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