За последние сутки армия РФ потеряла на фронте 1660 солдат и 19 артсистем, - Генштаб

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны продвинулись в Курской области, но захватчики давят на четырех направлениях на востоке Украины.

Ночью россияне масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Киевской области силы ПВО работали по вражеским дронам.

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