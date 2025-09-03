Остання лікарня у Костянтинівці закрилась: місто залишилось без медичної допомоги

Лікарня зупинила роботу через постійні російські обстріли, відтік кадрів та руйнування інфраструктури. Як розповіла директорка лікарні Олена Руденко, заклад більше не може надавати допомогу. У місті не залишилося анестезіологів, хірургів та травматологів, а приміщення зазнали численних обстрілів дронами.

В останні дні роботи в лікарні перебувало до 70 пацієнтів, яких згодом евакуювали. Госпіталізацію припинили 25 серпня, останнього хворого виписали 28-го.

Тепер жителів Костянтинівки у разі поранень та невідкладних станів евакуюють парамедики поліції та підрозділу "Білий янгол" до лікарень у Дружківці. "Швидка" більше не заїжджає до міста через постійні атаки дронів.

За словами начальника Костянтинівської МВА Сергія Горбунова, в місті залишаються близько 6,5 тисяч людей, і ситуація з медичною допомогою є вкрай складною. Він закликав жителів евакуюватися, адже російські війська щодня атакують дронами житлові квартали, лікарні та пункти видачі гуманітарної допомоги.