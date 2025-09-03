RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Последняя больница в Константиновке закрылась: город остался без медицинской помощи

Фото: Больница в Константиновке Донецкой области (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В прифронтовой Константиновке Донецкой области окончательно прекратила работу многопрофильная городская больница интенсивного лечения - последнее медучреждение, действовавшее в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Донбас".

Больница остановила работу из-за постоянных российских обстрелов, оттока кадров и разрушения инфраструктуры. Как рассказала директор больницы Елена Руденко, заведение больше не может оказывать помощь. В городе не осталось анестезиологов, хирургов и травматологов, а помещения подверглись многочисленным обстрелам дронами.

В последние дни работы в больнице находилось до 70 пациентов, которых впоследствии эвакуировали. Госпитализацию прекратили 25 августа, последнего больного выписали 28-го.

Теперь жителей Константиновки в случае ранений и неотложных состояний эвакуируют парамедики полиции и подразделения "Белый ангел" в больницы в Дружковке. "Скорая" больше не заезжает в город из-за постоянных атак дронов.

По словам начальника Константиновской МВА Сергея Горбунова, в городе остаются около 6,5 тысяч человек, и ситуация с медицинской помощью является крайне сложной. Он призвал жителей эвакуироваться, ведь российские войска ежедневно атакуют дронами жилые кварталы, больницы и пункты выдачи гуманитарной помощи.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что российские войска 26 августа обстреляли пожарно-спасательную часть в Константиновке Донецкой области. Повреждены здание, гаражные ворота и пожарный автомобиль, однако личный состав не пострадал. Город ежедневно находится под ударами из-за близости к фронту.

Также мы писали, что в Константиновке после российского обстрела повреждена газораспределительная станция, из-за чего город остался без газа. Восстановить поставки пока невозможно из-за постоянных обстрелов и отсутствия условий для безопасной работы аварийных служб.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьКонстантиновка