Последний выход УПЛ: полное расписание и главные интриги 30 тура

Последний, 30-й тур украинской Премьер-лиги стартует 23 мая. В течение трех игровых дней окончательно определятся неудачники сезона и последний представитель Украины в еврокубках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Матчи за выживание

В первый игровой день тура встретятся претенденты на понижение в классе и участие в переходных матчах. В Киеве сойдутся два столичных коллектива - "Оболонь" и "Левый Берег". А "Ингулец" из Петрово в Александрии примет полтавскую "Ворсклу". Поединки стартуют одновременно - в 15:30.

"Оболонь" опережает основных преследователей на три балла и в очном противостоянии с "Левым Берегом" может играть на ничью. "Аистам" необходима лишь победа, чтобы избежать стыковых матчей.

"Ворскла", которая имеет одинаковое количество очков с "Левым Берегом", уже точно попадает в зону плей-офф за выживание. Более того, полтавчане могут вылететь напрямую, если проиграют "Ингульцу" в решающем матче. В свою очередь, команде из Петрово нужна только победа: ничья будет означать прямой вылет.

Возможна ситуация, что три команды на финише будут иметь одинаковое количество очков. В таком случае определяющими станут результаты очных матчей между этими соперниками.

Новая эмблема "Динамо" и прощальный выход Пушича

В субботу, 24 мая, пройдут три матча, результаты которых особо не повлияют на турнирную ситуацию. В 13:00 "Черноморец" в Одессе сыграет против "Александрии".

В 15:30 во Львове "Рух" примет "Шахтер". Судя по последним сообщениям, это будет прощальный матч Марино Пушича во главе "горняков". Не совсем понятна ситуация с "Рухом" в свете анонсированного ранее его объединения с другим львовским клубом - "Карпатами".

В 18:00 на поле столичной арены имени Валерия Лобановского выйдут чемпионы Украины - "Динамо" и ковалевский "Колос". Киевляне перед матчем презентуют обновленную эмблему клуба.

Кто попадет в еврокубки

Последнюю от Украины путевку в континентальные соревнования в сезоне-2025/26 в воскресенье, 25 мая разыграют житомирское "Полесье", львовские "Карпаты" и криворожский "Кривбасс".

"Полесье" и "Кривбасс" сделают это в очном противостоянии в Житомире. А львовяне - дома будут играть на победу с луганской "Зарей". Матчи стартуют параллельно - в 18:00.

Худшее положение у "Кривбасса". Даже победа в житомирском матче не гарантирует ему успех в споре. Если выиграют также "Карпаты" - будет равенство баллов, но у львовян преимущество в личных встречах (3:0, 0:2). Самая понятная задача у "Полесья": победа - и оно на коне.

Расписание матчей 30-го тура УПЛ

Пятница, 23 мая

15:30, "Оболонь" - "Левый Берег"

15:30, "Ингулец" - "Ворскла"

Суббота, 24 мая

13:00, "Черноморец" - "Александрия"

15:30, "Рух" - "Шахтер"

18:00, "Динамо" - "Колос"

Воскресенье, 25 мая

15:30, "Верес" - ЛНЗ

18:00, "Карпаты" - "Заря"

18:00, "Полесье" - "Кривбасс"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.