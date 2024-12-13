Останній вихід УПЛ: повний розклад матчів 13-16 грудня

Перший поєдинок буде зіграно в п'ятницю, 13 грудня. В ньому зійдуться полтавська "Ворскла" та столичний "Лівий Берег".

В суботу 14-го відбудуться три поєдинки. Зокрема, свій матч зіграє "Олександрія", яка на власній арені проекзаменує тимчасовий тренерський штаб черкаського ЛНЗ. У цей же день на вболівальників очікує ще два цікавих протистояння: "Кривбас" – "Карпати" та "Зоря" – "Чорноморець".

Три матчі будуть зіграні в неділю, 15 грудня. О 18:00 розпочнеться центральний поєдинок між житомирським "Поліссям" та донецьким "Шахтарем". Житомирці вийшли переможцями в останніх двох поєдинках з "гірниками". В заключному турі минулої першості донецькій команді вже нічого не було потрібно, тому перемогу "Полісся" (2:0) багато хто не сприйняв всерйоз. Але на початку поточного турніру, коли ні про які "пом'якшуючі обставини" мова вже не йшла, "Полісся" знову виявилося сильнішим (1:0).

Також у неділю відбудуться ще два матчі. "Інгулець" з Петрового прийме ковалівський "Колос", а львівський "Рух" – столичну "Оболонь".

І в понеділок, 16-го грудня, програму туру закриють київське "Динамо" та рівненський "Верес". Це буде останній матч УПЛ у 2024 році. Команди підуть на двомісячну перерву. А відновиться турнір матчами 18-го туру, базова дата якого – 22 лютого 2025 року.

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 17-го туру Прем'єр-ліги:

13 грудня, п’ятниця

15:30, "Ворскла" – "Лівий Берег"

14 грудня, субота

13:00, "Олександрія" – ЛНЗ

15:30, "Кривбас" – "Карпати"

18:00, "Зоря" – "Чорноморець"

15 грудня, неділя

13:00, "Інгулець" – "Колос"

15:30, "Рух" – "Оболонь"

18:00, "Полісся" – "Шахтар"

16 грудня, понеділок