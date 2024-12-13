Последний выход УПЛ: полное расписание матчей 13-16 декабря

Первый поединок будет сыгран в пятницу, 13 декабря. В нем сойдутся полтавская "Ворскла" и столичный "Левый Берег".

В субботу 14-го состоятся три поединка. В частности, свой матч сыграет "Александрия", которая на своей арене проэкзаменует временный тренерский штаб черкасского ЛНЗ. В этот же день болельщиков ожидает еще два интересных противостояния: "Кривбасс" - "Карпаты" и "Заря" - "Черноморец".

Три матча будут сыграны в воскресенье, 15 декабря. В 18:00 начнется центральный поединок между житомирским "Полесьем" и донецким "Шахтером". Житомирцы вышли победителями в последних двух поединках с "горняками". В заключительном туре прошлого первенства донецкой команде уже ничего не было нужно, поэтому победу "Полесья" (2:0) многие не восприняли всерьез. Но в начале текущего турнира, когда ни о каких "смягчающих обстоятельствах" речь уже не шла, "Полесье" вновь оказалось сильнее (1:0).

Также в воскресенье состоятся еще два матча. "Ингулец" из Петрово примет ковалевский "Колос", а львовский "Рух" - столичную "Оболонь".

И в понедельник, 16-го декабря, программу тура закроют киевское "Динамо" и ровенский "Верес". Это будет последний матч УПЛ в 2024 году. Команды уйдут на двухмесячный перерыв. А возобновится турнир матчами 18-го тура, базовая дата которого - 22 февраля 2025 года.

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Перечень матчей 17-го тура Премьер-лиги:

13 декабря, пятница

15:30, "Ворскла" - "Левый Берег"

14 декабря, суббота

13:00, "Александрия" - ЛНЗ

15:30, "Кривбасс" - "Карпаты"

18:00, "Заря" - "Черноморец"

15 декабря, воскресенье

13:00, "Ингулец" - "Колос"

15:30, "Рух" - "Оболонь"

18:00, "Полесье" - "Шахтер"

16 декабря, понедельник