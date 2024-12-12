Тренерська відставка в УПЛ: середняк звільнив іноземця та націлився на легенду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Карраско очолив ЛНЗ у червні цього року. Під його керівництвом черкаський клуб провів в УПЛ 16 матчів, у яких здобув 5 перемог, 3 поєдинки зіграв унічию, а у 8-ми поступився. Поразками завершилися останні 4 зустрічі колективу в національному чемпіонаті. Перед зимовою перервою черкасці посідають 10-те місце в турнірній таблиці, маючи 18 очок.

Крім того, ЛНЗ вилетів з розіграшу Кубка України. На власному стадіоні команда поступилась представнику другого дивізіону – сумській "Вікторії".

Разом із Карраско ЛНЗ покинув і його помічник Едгар Морагас. До найближчого матчу УПЛ з "Олександрією" (14 грудня) команду готує виконуючий обов’язки головного тренера Андрій Дикань, який до цього працював з воротарями.

Щодо нового наставника, то його ім'я буде оголошене після 15 грудня. Основним претендентом називають одного з топових вітчизняних фахівців – екс-тренера одеського "Чорноморця" Романа Григорчука. Останнім місцем його роботи був азербайджанський "Нефтчі".

Хто такий Андрес Карраско

Уродженець каталонського містечка Олердола, кар'єру тренера розпочав у "Барселоні". У 1999-2011 рр. працював із юнацькими командами "блаугранас".

Після завершення співпраці з "Барсою" вперше опинився в Грузії. У 2011-2012 рр. керував молодіжним департаментом тбіліського "Динамо", а в 2013-2014 рр. обіймав аналогічну посаду в "Сабуртало". Поміж цими посадами встиг попрацювати з молоддю "Малаги".

У 2014 році став асистентом головного тренера "Сабаделя" Алекса Гарсії. Пізніше працював помічником австралійця Тоні Поповіча в структурі "Вестерн Сідней" та турецького "Карабюкспора". У 2018-2019 рр. працював із командою U-19 донецького "Шахтаря". З Карраско на чолі "гірники" фінішували третіми в групі Юнацької ліги УЄФА та програли чемпіонський титул одноліткам із київського "Динамо".

Після звільнення з "Шахтаря" працевлаштувався в Кувейті. Там працював зі збірною U-23 та провів 6 поєдинків на чолі національної команди.