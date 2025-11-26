UA

За останній тиждень моя команда досягла величезного прогресу щодо припинення війни, - Трамп

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що за останній тиждень його команда досягла величезного прогресу в питанні припинення війни між Україною та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в соцмережі Truth.

"Протягом минулого тижня моя команда досягла величезного прогресу у справі припинення війни між Росією та Україною (війни, яка НІКОЛИ б не почалася, якби я був президентом!)" - написав глава Білого дому.

Він також наголосив на тому, що минулого місяця у цій війні загинуло 25 тисяч солдатів. Трамп також заявив, що початковий мирний план із 28 пунктів, розроблений Сполученими Штатами, був доопрацьований за участю обох сторін, і залишилося лише кілька пунктів розбіжностей.

"Сподіваючись завершити цей мирний план, я доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з президентом Путіним у Москві, і водночас секретар армії Ден Дрісколл зустрінеться з українцями", - написав Трамп.

За його словами, щодо результатів переговорів з російською стороною він буде проінформований разом зі своєю командою - держсекретарем США Марко Рубіо, міністром війни Пітом Гегсетом та іншими вагомими особами на політичній арені Штатів.

Також Трамп висловив сподівання щодо зустрічі з лідерами Україні та РФ, однак за однієї умови - якщо мирний план буде на фінішній прямій.

"Я сподіваюся на зустріч з президентом Зеленським та президентом Путіним найближчим часом, але ТІЛЬКИ тоді, коли угода про припинення цієї війни буде ОСТАТОЧНОЮ або на завершальній стадії", - підсумував американський лідер.

Мирний план США

Як відомо, напередодні Дональд Трамп заявив, що Стів Віткофф проведе переговори з Володимиром Путіним у Москві, а міністр армії Ден Дрісколл - з українською стороною, щоб просунути узгодження мирного плану між США, Україною і Росією.

Що стосується просування за так званим мирним планом США, днями українська сторона, європейці та американські представники провели переговори в Женеві. У результаті, як повідомляли ЗМІ, замість 28 пунктів плану залишили 19.

Нібито виключили з мирного плану, зокрема, територіальні поступки РФ і скорочення чисельності української армії.

Щодо реакції РФ на мирний план, в Кремлі заявили, що не приймуть його, якщо в документі не будуть передбачені умови, озвучені Путіним на Алясці, коли він зустрічався з Трампом 15 серпня.

