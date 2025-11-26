За последнюю неделю моя команда достигла огромного прогресса по прекращению войны, - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что за последнюю неделю его команда достигла огромного прогресса в вопросе прекращения войны между Украиной и РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth.
"В течение прошлой недели моя команда достигла огромного прогресса в деле прекращения войны между Россией и Украиной (войны, которая НИКОГДА бы не началась, если бы я был президентом!)" - написал глава Белого дома.
Он также отметил, что в прошлом месяце в этой войне погибло 25 тысяч солдат. Трамп также заявил, что первоначальный мирный план из 28 пунктов, разработанный Соединенными Штатами, был доработан с участием обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов разногласий.
"Надеясь завершить этот мирный план, я поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, и в то же время секретарь армии Дэн Дрисколл встретится с украинцами", - написал Трамп.
По его словам, о результатах переговоров с российской стороной он будет проинформирован вместе со своей командой - госсекретарем США Марко Рубио, министром войны Питом Хегсетом и другими весомыми лицами на политической арене Штатов.
Также Трамп выразил надежду на встречу с лидерами Украины и РФ, однако при одном условии - если мирный план будет на финишной прямой.
"Я надеюсь на встречу с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но ТОЛЬКО тогда, когда соглашение о прекращении этой войны будет ОСТАТОЧНЫМ или на завершающей стадии", - подытожил американский лидер.
Как известно, накануне Дональд Трамп заявил, что Стив Уиткофф проведет переговоры с Владимиром Путиным в Москве, а министр армии Дэн Дрисколл - с украинской стороной, чтобы продвинуть согласование мирного плана между США, Украиной и Россией.
Что касается продвижения по так называемому мирному плану США, на днях украинская сторона, европейцы и американские представители провели переговоры в Женеве. В результате, как сообщали СМИ, вместо 28 пунктов плана оставили 19.
Якобы исключили из мирного плана, в частности, территориальные уступки РФ и сокращение численности украинской армии.
Относительно реакции РФ на мирный план, в Кремле заявили, что не примут его, если в документе не будут предусмотрены условия, озвученные Путиным на Аляске, когда он встречался с Трампом 15 августа.