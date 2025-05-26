Останній шанс: Трамп відтермінував дедлайн торговельної угоди з ЄС
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погодився на продовження строку торговельних переговорів з Європейським Союзом до початку липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Глава Білого дому зазначив, що таке рішення було ухвалене на прохання глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка запросила більше часу для досягнення "хорошої угоди".
"Ми оперативно зустрінемося, щоб подивитися, чи зможемо домовитися", - процитував Трамп слова глави Єврокомісії.
У неділю фон дер Ляєн у соцмережі Х повідомила про готовність ЄС до швидкого просування в переговорному процесі зі США, але наголосила на необхідності додаткового часу для узгодження умов майбутньої угоди.
"Гарна розмова з президентом Дональдом Трампом. ЄС і США мають найбільш значущі та тісні торговельні відносини у світі. Європа готова швидко і рішуче просувати переговори. Щоб досягти хорошої угоди, нам потрібен час до 9 липня", - написала керівник Єврокомісії.
Торгова війна США
2 квітня Трамп запровадив мита на імпорт з понад 180 країн світу. Зокрема, США запровадили 25% мита на поставки сталі й алюмінію з країн ЄС. Брюссель відреагував на це запровадженням тарифів на імпорт зі США на 21 млрд євро.
Однак згодом Трамп відтермінував запровадження 25% мита і встановив 90-денний термін для проведення торговельних переговорів з ЄС. Цей строк має завершитися 9 липня.
Водночас, 24 травня глава Білого дому висловив незадоволення темпами переговорів з ЄС щодо нової угоди та не виключив запровадження з 1 червня 50% мит на всі європейські товари.
Видання Financial Times дізналося, які галузі ЄС найбільше постраждають у разі запровадження нових мит.
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