Останній шанс для Росії. ЄС та США запропонують нове перемир'я в Україні, - Reuters

За даними анонімного джерела видання, Сполучені Штати та їхні європейські союзники завершують роботу над пропозицією щодо 30-денного припинення вогню в Україні. Відомо, що у разі відмови це означатиме спільне запровадження нових санкцій проти Росії.

"Ми ще не повністю завершили проект, але сподіваємося, що ми перебуваємо на етапі зближення", - сказало джерело.

За даними анонімного співрозмовника видання, все ще тривають дискусії щодо того, чи оголошувати одностороннє припинення вогню, чи надати Росії короткий час для реагування, хоча якщо вона відмовиться, то проти Москви будуть застосовані нові санкції США та ЄС.

"У найближчі години та дні може статися оголошення про припинення вогню на 30 днів або на окремі частини, що все ще обговорюється", - зазначило джерело.

Сторони координують дії щодо можливих санкцій

Видання пише, що міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який минулого тижня перебував у Вашингтоні на зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо, приєднається до президента Франції Еммануеля Макрона в Києві в суботу, де відбудеться гібридна зустріч найближчих союзників України та обговорення пропозиції США та Європи.

Джерело повідомило, що політичні та технічні переговори між Європою та США активізувалися з минулого тижня. Американський президент Дональд Трамп і Макрон обговорили пропозицію щодо припинення вогню у четвер.

"Під час переговорів з американцями ми відчули певне роздратування щодо позиції Росії, браку реакції та серйозності у її відповідях на те, що було запропоновано раніше... Рішення практично прийнято", - сказало джерело.