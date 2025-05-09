Последний шанс для России. ЕС и США предложат новое перемирие в Украине, - Reuters

ЕС и США почти завершили согласование предложения о перемирии между Украиной и Россией. Если оно не будет принято, Москву ждут новые санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным анонимного источника издания, Соединенные Штаты и их европейские союзники завершают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня в Украине. Известно, что в случае отказа это будет означать совместное введение новых санкций против России.
"Мы еще не полностью завершили проект, но надеемся, что мы находимся на этапе сближения", - сказал источник.
По данным анонимного собеседника издания, все еще продолжаются дискуссии относительно того, объявлять ли одностороннее прекращение огня, или предоставить России короткое время для реагирования, хотя если она откажется, то против Москвы будут применены новые санкции США и ЕС.
"В ближайшие часы и дни может произойти объявление о прекращении огня на 30 дней или на отдельные части, что все еще обсуждается", - отметил источник.
Издание пишет, что министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который на прошлой неделе находился в Вашингтоне на встрече с государственным секретарем США Марко Рубио, присоединится к президенту Франции Эммануэлю Макрону в Киеве в субботу, где состоится гибридная встреча ближайших союзников Украины и обсуждение предложения США и Европы.
Источник сообщил, что политические и технические переговоры между Европой и США активизировались с прошлой недели. Американский президент Дональд Трамп и Макрон обсудили предложение о прекращении огня в четверг.
"Во время переговоров с американцами мы почувствовали определенное раздражение относительно позиции России, нехватки реакции и серьезности в ее ответах на то, что было предложено ранее... Решение практически принято", - сказал источник.
Напомним, что ранее сегодня сразу два политика заговорили о возможности введения 30 дней тишины в Украине. В частности президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина и Россия скоро достигнут соглашения о прекращении огня.
По словам Стубба, в идеале прекращение огня в Украине должно быть объявлено до выходных.
В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что соглашение о прекращении огня в Украине возможно в ближайшие два дня.
Подробнее о заявлениях политиков, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что в течение года Россия уже несколько раз отвергала предложение о введении режима тишины на 30 дней. Зато российский диктатор Владимир Путин в одностороннем порядке объявляет свои "перемирия" с Украиной.
Так, недавно он объявил о "пасхальном перемирии, которое россияне первые же нарушили, а на днях Путин объявил о новом "перемирии", которое якобы должно было длиться три дня - в период с 8 по 11 мая.
Однако, несмотря на заявления главы Кремля, на фронте продолжаются боевые действия, и фиксируется увеличение атак.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это и отметил, что "перемирие" Путина оказалось фарсом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.