Вихід з найскладнішого блекауту займає до 10 днів, - Шмигаль

За розрахунками українських енергетиків, вихід з найскладнішого блекауту, коли все розбито, можливий протягом від 7 до 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

"Підкреслю, це теоретичні розрахунки, бо світ не переживав ще таких речей", - наголосив Шмигаль.

Щодо дій на випадок повного блекауту у великих містах прем'єр відповів, що уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій.

"Керівникам ОВА, керівникам громад доведено плани реагування на випадок критичних ситуацій. Ці документи мають гриф "Для службового користування", вони не можуть бути озвучені публічно", - зазначив він.

І додав, що достатньо реалістичний шлях для великих міст - це й надалі створення "Пунтів незламності", яких наразі у країні вже понад 5 тисяч.