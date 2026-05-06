Останній дзвоник у школах Києва: коли завершиться навчання та що чекає на учнів у червні

У школах Києва останній дзвоник пролунає 29 травня. Водночас навчальний процес на цьому не завершиться - у червні учні зможуть відвідувати додаткові заняття та освітні програми.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Головне:
За даними заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, в освітній системі столиці навчаються близько 400 тисяч дітей і працюють понад 63 тисячі фахівців. Попри енергетичні перебої, вимушені канікули та зміну форматів навчання, школи змогли адаптуватися і не переривали освітній процес.
Наступним етапом визначено подолання освітніх втрат, тому в червні акцент зроблять на додаткових заняттях, гуртках і програмах підтримки учнів.
Після завершення основного навчального року школи працюватимуть у форматі додаткових занять. У червні у закладах освіти організують:
Зокрема, школярі зможуть пройти тренінги з тактичної медицини, мінної безпеки, цивільного захисту, а також навчальні практики з предмета "Захист України".
Для учнів 11-х класів у травні можуть змінити формат навчання. Школи матимуть можливість перейти на індивідуально-групові заняття, щоб випускники могли зосередитися на предметах, потрібних для вступу, і краще підготуватися до іспитів.
Окрім навчання, у школах планують організувати:
Це дозволить не лише підтягнути знання, а й розвивати практичні навички.
Документи про освіту вручатимуть у такі терміни:
Усі заходи проводитимуть із дотриманням безпекових вимог.
