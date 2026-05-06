Последний звонок в школах Киева: когда завершится обучение и что ждет учеников в июне

13:47 06.05.2026 Ср
3 мин
Для столичных школьников готовят дополнительные занятия в июне
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Последний звонок в Киеве (Getty Images)

В школах Киева последний звонок прозвучит 29 мая. В то же время учебный процесс на этом не завершится - в июне ученики смогут посещать дополнительные занятия и образовательные программы.

Главное:

  • Дата праздника: Последний звонок в киевских школах прозвучит 29 мая.
  • Июньский формат: В июне учебные заведения будут работать в режиме дополнительных занятий, кружков и языковых клубов.
  • Практические тренинги: Для учеников организуют обучение по тактической медицине, минной безопасности и гражданской защите.
  • Поддержка выпускников: В мае 11-классники смогут перейти на индивидуально-групповое обучение для подготовки к поступлению.
  • Выдача аттестатов: Свидетельства о полном общем среднем образовании будут вручать с 19 по 26 июня.

По данным заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, в образовательной системе столицы учатся около 400 тысяч детей и работают более 63 тысяч специалистов. Несмотря на энергетические перебои, вынужденные каникулы и изменение форматов обучения, школы смогли адаптироваться и не прерывали образовательный процесс.

Следующим этапом определено преодоление образовательных потерь, поэтому в июне акцент сделают на дополнительных занятиях, кружках и программах поддержки учеников.

Как будут работать школы после последнего звонка

После завершения основного учебного года школы будут работать в формате дополнительных занятий. В июне в учебных заведениях организуют:

  • компенсаторные занятия по основным предметам;
  • программы психологической поддержки;
  • практические занятия по безопасности.

В частности, школьники смогут пройти тренинги по тактической медицине, минной безопасности, гражданской защите, а также учебные практики по предмету "Защита Украины".

Для учеников 11-х классов в мае могут изменить формат обучения. Школы смогут перейти на индивидуально-групповые занятия, чтобы выпускники могли сосредоточиться на предметах, необходимых для поступления, и лучше подготовиться к экзаменам.

Какие дополнительные активности будут в июне

Кроме обучения, в школах планируют организовать:

  • языковые клубы;
  • летние образовательные студии;
  • творческие мастер-классы;
  • STEM-занятия.

Это позволит не только подтянуть знания, но и развивать практические навыки.

Когда будут выдавать документы

Документы об образовании будут вручать в следующие сроки:

  • с 1 по 5 июня - свидетельства о начальном образовании;
  • с 8 по 12 июня - свидетельства о базовом среднем образовании;
  • с 19 по 26 июня - свидетельства о полном общем среднем образовании.

Все мероприятия будут проводиться с соблюдением требований безопасности.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине выбрали 150 лицеев для участия во втором этапе реформы старшей профильной школы, которая стартует с 1 сентября 2026 года. В этих заведениях ученики 10-12 классов смогут самостоятельно выбирать профиль обучения, а также получат помощь карьерных советников.

Также мы рассказывали, что Министерство образования и науки Украины ввело новые правила безопасности в школах, которые регулируют доступ к территории и помещениям учебных заведений. Каждая школа должна разработать собственные правила: определить, кто и когда может заходить, как будут допускать родителей и гостей, а также установить ограничения.

