Останній дзвоник у школах Києва: коли завершиться навчання та що чекає на учнів у червні
У школах Києва останній дзвоник пролунає 29 травня. Водночас навчальний процес на цьому не завершиться - у червні учні зможуть відвідувати додаткові заняття та освітні програми.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Головне:
- Дата свята: Останній дзвоник у київських школах пролунає 29 травня.
- Червневий формат: У червні заклади освіти працюватимуть у режимі додаткових занять, гуртків та мовних клубів.
- Практичні тренінги: Для учнів організують навчання з тактичної медицини, мінної безпеки та цивільного захисту.
- Підтримка випускників: У травні 11-класники зможуть перейти на індивідуально-групове навчання для підготовки до вступу.
- Видача атестатів: Свідоцтва про повну загальну середню освіту вручатимуть із 19 до 26 червня.
За даними заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, в освітній системі столиці навчаються близько 400 тисяч дітей і працюють понад 63 тисячі фахівців. Попри енергетичні перебої, вимушені канікули та зміну форматів навчання, школи змогли адаптуватися і не переривали освітній процес.
Наступним етапом визначено подолання освітніх втрат, тому в червні акцент зроблять на додаткових заняттях, гуртках і програмах підтримки учнів.
Як працюватимуть школи після останнього дзвоника
Після завершення основного навчального року школи працюватимуть у форматі додаткових занять. У червні у закладах освіти організують:
- компенсаторні заняття з основних предметів;
- програми психологічної підтримки;
- практичні заняття з безпеки.
Зокрема, школярі зможуть пройти тренінги з тактичної медицини, мінної безпеки, цивільного захисту, а також навчальні практики з предмета "Захист України".
Для учнів 11-х класів у травні можуть змінити формат навчання. Школи матимуть можливість перейти на індивідуально-групові заняття, щоб випускники могли зосередитися на предметах, потрібних для вступу, і краще підготуватися до іспитів.
Які додаткові активності будуть у червні
Окрім навчання, у школах планують організувати:
- мовні клуби;
- літні освітні студії;
- творчі майстер-класи;
- STEM-заняття.
Це дозволить не лише підтягнути знання, а й розвивати практичні навички.
Коли видаватимуть документи
Документи про освіту вручатимуть у такі терміни:
- з 1 до 5 червня - свідоцтва про початкову освіту;
- з 8 до 12 червня - свідоцтва про базову середню освіту;
- з 19 до 26 червня - свідоцтва про повну загальну середню освіту.
Усі заходи проводитимуть із дотриманням безпекових вимог.
