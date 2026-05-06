Головна » Життя » Освіта

Останній дзвоник у школах Києва: коли завершиться навчання та що чекає на учнів у червні

13:47 06.05.2026 Ср
3 хв
Для столичних школярів готують додаткові заняття у червні
aimg Тетяна Веремєєва
Останній дзвоник у школах Києва: коли завершиться навчання та що чекає на учнів у червні Фото: Останній дзвоник у Києві (Getty Images)
У школах Києва останній дзвоник пролунає 29 травня. Водночас навчальний процес на цьому не завершиться - у червні учні зможуть відвідувати додаткові заняття та освітні програми.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Головне:

  • Дата свята: Останній дзвоник у київських школах пролунає 29 травня.
  • Червневий формат: У червні заклади освіти працюватимуть у режимі додаткових занять, гуртків та мовних клубів.
  • Практичні тренінги: Для учнів організують навчання з тактичної медицини, мінної безпеки та цивільного захисту.
  • Підтримка випускників: У травні 11-класники зможуть перейти на індивідуально-групове навчання для підготовки до вступу.
  • Видача атестатів: Свідоцтва про повну загальну середню освіту вручатимуть із 19 до 26 червня.

За даними заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, в освітній системі столиці навчаються близько 400 тисяч дітей і працюють понад 63 тисячі фахівців. Попри енергетичні перебої, вимушені канікули та зміну форматів навчання, школи змогли адаптуватися і не переривали освітній процес.

Наступним етапом визначено подолання освітніх втрат, тому в червні акцент зроблять на додаткових заняттях, гуртках і програмах підтримки учнів.

Як працюватимуть школи після останнього дзвоника

Після завершення основного навчального року школи працюватимуть у форматі додаткових занять. У червні у закладах освіти організують:

  • компенсаторні заняття з основних предметів;
  • програми психологічної підтримки;
  • практичні заняття з безпеки.

Зокрема, школярі зможуть пройти тренінги з тактичної медицини, мінної безпеки, цивільного захисту, а також навчальні практики з предмета "Захист України".

Для учнів 11-х класів у травні можуть змінити формат навчання. Школи матимуть можливість перейти на індивідуально-групові заняття, щоб випускники могли зосередитися на предметах, потрібних для вступу, і краще підготуватися до іспитів.

Які додаткові активності будуть у червні

Окрім навчання, у школах планують організувати:

  • мовні клуби;
  • літні освітні студії;
  • творчі майстер-класи;
  • STEM-заняття.

Це дозволить не лише підтягнути знання, а й розвивати практичні навички.

Коли видаватимуть документи

Документи про освіту вручатимуть у такі терміни:

  • з 1 до 5 червня - свідоцтва про початкову освіту;
  • з 8 до 12 червня - свідоцтва про базову середню освіту;
  • з 19 до 26 червня - свідоцтва про повну загальну середню освіту.

Усі заходи проводитимуть із дотриманням безпекових вимог.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні обрали 150 ліцеїв для участі у другому етапі реформи старшої профільної школи, яка стартує з 1 вересня 2026 року. У цих закладах учні 10-12 класів зможуть самостійно обирати профіль навчання, а також отримають допомогу кар’єрних радників.

Також ми розповідали, що Міністерство освіти і науки України запровадило нові правила безпеки у школах, які регулюють доступ до території та приміщень закладів освіти. Кожна школа має розробити власні правила: визначити, хто і коли може заходити, як допускатимуть батьків і гостей, а також встановити обмеження.

