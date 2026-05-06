Последний звонок в школах Киева: когда завершится обучение и что ждет учеников в июне
В школах Киева последний звонок прозвучит 29 мая. В то же время учебный процесс на этом не завершится - в июне ученики смогут посещать дополнительные занятия и образовательные программы.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Главное:
- Дата праздника: Последний звонок в киевских школах прозвучит 29 мая.
- Июньский формат: В июне учебные заведения будут работать в режиме дополнительных занятий, кружков и языковых клубов.
- Практические тренинги: Для учеников организуют обучение по тактической медицине, минной безопасности и гражданской защите.
- Поддержка выпускников: В мае 11-классники смогут перейти на индивидуально-групповое обучение для подготовки к поступлению.
- Выдача аттестатов: Свидетельства о полном общем среднем образовании будут вручать с 19 по 26 июня.
По данным заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, в образовательной системе столицы учатся около 400 тысяч детей и работают более 63 тысяч специалистов. Несмотря на энергетические перебои, вынужденные каникулы и изменение форматов обучения, школы смогли адаптироваться и не прерывали образовательный процесс.
Следующим этапом определено преодоление образовательных потерь, поэтому в июне акцент сделают на дополнительных занятиях, кружках и программах поддержки учеников.
Как будут работать школы после последнего звонка
После завершения основного учебного года школы будут работать в формате дополнительных занятий. В июне в учебных заведениях организуют:
- компенсаторные занятия по основным предметам;
- программы психологической поддержки;
- практические занятия по безопасности.
В частности, школьники смогут пройти тренинги по тактической медицине, минной безопасности, гражданской защите, а также учебные практики по предмету "Защита Украины".
Для учеников 11-х классов в мае могут изменить формат обучения. Школы смогут перейти на индивидуально-групповые занятия, чтобы выпускники могли сосредоточиться на предметах, необходимых для поступления, и лучше подготовиться к экзаменам.
Какие дополнительные активности будут в июне
Кроме обучения, в школах планируют организовать:
- языковые клубы;
- летние образовательные студии;
- творческие мастер-классы;
- STEM-занятия.
Это позволит не только подтянуть знания, но и развивать практические навыки.
Когда будут выдавать документы
Документы об образовании будут вручать в следующие сроки:
- с 1 по 5 июня - свидетельства о начальном образовании;
- с 8 по 12 июня - свидетельства о базовом среднем образовании;
- с 19 по 26 июня - свидетельства о полном общем среднем образовании.
Все мероприятия будут проводиться с соблюдением требований безопасности.
