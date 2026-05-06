Последний звонок в школах Киева: когда завершится обучение и что ждет учеников в июне

В школах Киева последний звонок прозвучит 29 мая. В то же время учебный процесс на этом не завершится - в июне ученики смогут посещать дополнительные занятия и образовательные программы.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

По данным заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, в образовательной системе столицы учатся около 400 тысяч детей и работают более 63 тысяч специалистов. Несмотря на энергетические перебои, вынужденные каникулы и изменение форматов обучения, школы смогли адаптироваться и не прерывали образовательный процесс.

Следующим этапом определено преодоление образовательных потерь, поэтому в июне акцент сделают на дополнительных занятиях, кружках и программах поддержки учеников.

Как будут работать школы после последнего звонка

После завершения основного учебного года школы будут работать в формате дополнительных занятий. В июне в учебных заведениях организуют:

компенсаторные занятия по основным предметам;

программы психологической поддержки;

практические занятия по безопасности.

В частности, школьники смогут пройти тренинги по тактической медицине, минной безопасности, гражданской защите, а также учебные практики по предмету "Защита Украины".

Для учеников 11-х классов в мае могут изменить формат обучения. Школы смогут перейти на индивидуально-групповые занятия, чтобы выпускники могли сосредоточиться на предметах, необходимых для поступления, и лучше подготовиться к экзаменам.

Какие дополнительные активности будут в июне

Кроме обучения, в школах планируют организовать:

языковые клубы;

летние образовательные студии;

творческие мастер-классы;

STEM-занятия.

Это позволит не только подтянуть знания, но и развивать практические навыки.

Когда будут выдавать документы

Документы об образовании будут вручать в следующие сроки:

с 1 по 5 июня - свидетельства о начальном образовании;

с 8 по 12 июня - свидетельства о базовом среднем образовании;

с 19 по 26 июня - свидетельства о полном общем среднем образовании.

Все мероприятия будут проводиться с соблюдением требований безопасности.