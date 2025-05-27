"Останній дзвоник" під час війни: у МОН пояснили, чи дозволені лінійки цього року

Міністр освіти й науки Оксен Лісовий назвав умови, за яких проведення лінійок з нагоди "останнього дзвоника" в Україні буде можливим у "традиційному" форматі. Йдеться про організацію випуску на відкритих площах біля шкіл.

Про це він розповів під час брифінгу в межах заходу "Освіта нової України", організованого МОН під егідою Офісу президента, повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Інтерфакс-Україна" .

За яких умов лінійки можна буде провести "традиційно"

За словами Лісового, лінійки до "останнього дзвоника" можна буде проводити "традиційно" - на відкритих площах - якщо це дозволить безпекова ситуація у регіоні.

"Рекомендації стосуються всіх - щодо проведення масових заходів. Безпека є ключовим пріоритетом", - наголосив він.

Посадовець уточнив водночас, що заклади освіти схвалюють щодо цього "самостійне рішення".

"Іноді воно приймається централізовано - на рівні міста, громади, цілого регіону... Але безпека дітей - понад усе", - зауважив міністр освіти.

Оксен Лісовий під час виступу на конференції "Освіта нової України" (скриншот: youtube.com/@MONUKRAINE)

Він пояснив також: якщо у школи є укриття, в якому є можливість провести такий захід, його можна проводити там.

"Якщо школа знаходиться в регіоні достатньо віддаленому від лінії боєвого зіткнення та від держави-терориста, і ми можемо встигнути зреагувати та спуститися в укриття у разі тривоги - тоді ми можемо проводити захід на відкритих площах, традиційно. Так, як він проводиться завжди", - підсумував урядовець.