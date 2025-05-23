Коли останній дзвоник у школах України: чи є єдина дата

Навчальний рік в Україні добігає кінця, і вже зовсім скоро в школах пролунає останній дзвоник. Однак навчальний процес у деяких школах може продовжуватися і в червні.

РБК-Україна розповідає, коли останній дзвоник пролунає у школах у різних регіонах нашої країни.

Коли пролунає останній дзвоник

У 2025 році в більшості українських шкіл останній дзвоник запланований на 30 травня. Таку дату озвучили в Києві, Харкові, Одесі, Черкасах, Івано-Франківську, Рівному, Тернополі, Кривому Розі та інших містах. В окремих громадах свято можуть провести 31 травня або на початку червня - зокрема, на Житомирщині урочистості триватимуть у період з 31 травня до 6 червня.

Чому дати відрізняються

Згідно з постановою Кабміну, навчальний рік може тривати до 30 червня, але конкретну дату його завершення визначають самі школи. Педагогічні ради враховують:

обсяг навчального матеріалу;

безпекову ситуацію;

потреби учнів;

можливості вчителів.

Таким чином, державний стандарт дозволяє гнучкий підхід: деякі заклади завершують навчання у травні, інші - в червні, особливо якщо виникла потреба у додаткових заняттях через війну.

Що буде після останнього дзвоника

У багатьох школах червень використають не для класичних уроків, а для:

консультацій і компенсаторних занять;

творчих студій і мовних клубів;

занять із безпеки (тактична медицина, мінна обізнаність, кіберграмотність);

літніх таборів і екскурсій.

У Києві документи про освіту видаватимуть у червні

2-6 червня - свідоцтва про початкову освіту (4 клас);

11-14 червня - документи про базову середню освіту (9 клас);

18-21 червня - атестати для випускників 11-х класів.

Формат урочистостей

Через війну багато шкіл планують провести останній дзвоник у дистанційному або змішаному форматі, щоб уникнути масових зібрань. Усе залежить від безпекової ситуації у конкретному регіоні.

При підготовці матеріалу були використані такі джерела: повідомлення Київської, Житомирської, Харківської, Тернопільської, Івано-Франківської, Черкаської, Рівненської, Луцької, Криворізької та Одеської міських рад.