"Последний звонок" во время войны: в МОН объяснили, разрешены ли линейки в этом году

Министр образования и науки Оксен Лисовой назвал условия, при которых проведение линеек по случаю "последнего звонка" в Украине будет возможным в "традиционном" формате. Речь идет об организации выпуска на открытых площадях возле школ.

Об этом он рассказал во время брифинга в рамках мероприятия "Образование новой Украины", организованного МОН под эгидой Офиса президента, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина" .

При каких условиях линейки можно будет провести "традиционно"

По словам Лисового, линейки к "последнему звонку" можно будет проводить "традиционно" - на открытых площадях - если это позволит ситуация с безопасностью в регионе.

"Рекомендации касаются всех - насчет проведения массовых мероприятий. Безопасность является ключевым приоритетом", - подчеркнул он.

Чиновник уточнил в то же время, что учебные заведения принимают по этому поводу "самостоятельное решение".

"Иногда оно принимается централизованно - на уровне города, общины, целого региона... Но безопасность детей - превыше всего", - отметил министр образования.

Оксен Лисовой во время выступления на конференции "Образование новой Украины" (скриншот: youtube.com/@MONUKRAINE)

Он объяснил также: если у школы есть укрытие, в котором есть возможность провести такое мероприятие, его можно проводить там.

"Если школа находится в регионе достаточно удаленном от линии боевого столкновения и от государства-террориста, и мы можем успеть среагировать и спуститься в укрытие в случае тревоги - тогда мы можем проводить мероприятие на открытых площадях, традиционно. Так, как оно проводится всегда", - подытожил чиновник.