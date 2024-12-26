Останній бій під час рейду з таємним завданням. ГУР розповіло про розвідників підрозділу "Братство"

Четверо розвідників підрозділу “Братство” - Максим Михайлов, Тарас Карпюк, Юрій Горовець та Богдан Лягов, загинули під час виконання таємної місії на окупованій території.

Про їхній подвиг розповили у розвідці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України .

ГУР вшанували героїчний подвиг воїнів-розвідників із підрозділу “Братство” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України - Максима “Непийпива” Михайлова, Тараса “Тарасія” Карпюка, Юрія “Святоші” Горовця та Богдана “Аполлона” Лягова. Їхній внесок у боротьбу за незалежність України став символом незламності та відданості.

Фото: ГУР МОУ (gur.gov.ua)

Ці захисники, які пройшли шлях від Революції Гідності до передових позицій у війні з російськими загарбниками.

"Майданівці, патріоти, справжні герої війни за волю української нації, освічені творчі гонорові озброєні чоловіки", - зазначили в ГУР.

Фото: ГУР МОУ (gur.gov.ua)

25 грудня 2022 року, диверсійна група у складі "Непийпива", "Тарасія", "Святоші" та "Аполлона" виконувала надзвичайно важливе таємне завдання на підконтрольній ворогу території.

Під час глибинного рейду українські розвідники потрапили у зіткнення з переважаючими силами російських військ. Четверо бійців відмовилися здаватися в полон і прийняли свій останній бій, віддавши життя заради незалежності України.