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Київ зупинився. Україна вшановує пам'ять героїв у День захисників і захисниць

Вівторок 01 жовтня 2024 09:17
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Київ зупинився. Україна вшановує пам'ять героїв у День захисників і захисниць Фото: у центрі Києва зупинився рух під час хвилини мовчання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Віталій Носач

У вівторок, 1 жовтня, Україна вшановує пам'ять полеглих героїв у День захисників і захисниць загальнонаціональною хвилиною мовчання. Під час якої рух центрі Києва тимчасово призупиняли.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Київ

Так, сьогодні о 09:00 відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання на знак поваги й вдячності до загиблих захисників України.

Через що з 8:55 до 9:05 у столиці працівники Національної поліції зупинили рух в центрі, а саме на Майдані Незалежності та на вулиці Хрещатик на перехресті з Алеєю Героїв Небесної Сотні.

"Кияни, та гості столиці, де б ви не були, що б не робили - зупиніться на хвилину на знак поваги й вдячності до загиблих захисників України. У цю хвилину подумайте, що страшна війна триває. Але ми маємо завжди пам’ятатимемо тих, хто віддав найцінніше - власне життя за те, щоби ми продовжували жити", - закликав начальник КМВА Сергій Попко.

Фото: центр Києва під час загальнонаціональної хвилини мовчання (Віталій Носач, РБК-Україна)

Інші регіони

Як зазначив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, на Донеччині хвилина мовчання особлива, бо не тиха, бо супроводжується "громом" передової.

"Саме тут найгостріше відчуваєш ціну, яку платять Захисники і Захисниці за нашу свободу. Саме тут, на в’їзді у "найгарячіший" регіон, схили голови разом з очільником ГУ Нацполіції в області Олександром Ганжою. В пам’ять про загиблих побратимів та всіх українських воїнів", - написав він.

У Харкові також тимчасово зупинили рух на Площі Свободи.

Фото: харків'яни вшанували пам'ять захисників та захисниць (t.me/dumka_media)
Зупинявся на хвилину мовчання і Луцьк.
Фото: загальнонаціональна хвилина мовчання у Луцьку (t.me/lutsk_bentega)

День захисників і захисниць України

Щороку 1 жовтня українці відзначають День захисників та захисниць України. Ця дата присвячена вшануванню героїв, які присвятили своє життя захисту країни та її суверенітету.

Цей день набув особливого значення під час повномасштабного російського вторгнення та став символом визнання та вдячності військовим і громадянам України, які встали на захист своєї країни.

Нагадаємо, що спочатку це державне свято мало назву День захисника України, але згодом президент України Володимир Зеленський підписав закон про перейменування свята на День захисників і захисниць України.

До того ж раніше свято відзначали 14 жовтня, оскільки дата була пов'язана з Днем українського козацтва і Дня Покрови Пресвятої Богородиці. Проте дата свята змінилася. У 2023 році його перенесли на 1 жовтня через перехід Православної церкви України та УГКЦ на новий календар.

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