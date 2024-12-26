Последний бой в хоте рейда с тайной задачей. ГУР рассказало о разведчиках подразделения "Братство"
Четверо разведчиков подразделения "Братство" - Максим Михайлов, Тарас Карпюк, Юрий Горовец и Богдан Лягов, погибли во время выполнения тайной миссии на оккупированной территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
ГУР почтили героический подвиг воинов-разведчиков из подразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины - Максима "Непейпиво" Михайлова, Тараса "Тарасия" Карпюка, Юрия "Святоши" Горовца и Богдана "Аполлона" Лягова. Их вклад в борьбу за независимость Украины стал символом несокрушимости и преданности.
Фото: ГУР МОУ (gur.gov.ua)
Эти защитники, которые прошли путь от Революции Достоинства до передовых позиций в войне с российскими захватчиками.
"Майдановцы, патриоты, настоящие герои войны за свободу украинской нации, образованные творческие творческие гордые вооруженные мужчины", - отметили в ГУР.
Фото: ГУР МОУ (gur.gov.ua)
25 декабря 2022 года, диверсионная группа в составе "Непейпиво", "Тарасия", "Святоши" и "Аполлона" выполняла чрезвычайно важное тайное задание на подконтрольной врагу территории.
Во время глубинного рейда украинские разведчики попали в столкновение с превосходящими силами российских войск. Четверо бойцов отказались сдаваться в плен и приняли свой последний бой, отдав жизнь ради независимости Украины.
Напомним, что 1 октября, Украина почтила память павших героев в День защитников и защитниц общенациональной минутой молчания. Во время которой движение центре Киева временно приостанавливали.