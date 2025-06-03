Останні тріумфатори сезону: УПЛ назвала найкращого гравця і тренера у травні

Українська Прем'єр-ліга визначила найкращих гравця та тренера травня. Нагороди отримали представники "Олександрії" та львівських "Карпат".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Процедура вибору переможців проходила у два етапи. Спочатку експерти, серед яких був і представник РБК-Україна, визначили по чотири фіналісти у кожній з номінацій. Загалом було розглянуто 40 анкет, у яких згадувалися 7 тренерів та 18 футболістів.
Потім переможців обирали вболівальники шляхом відкритого голосування, яке тривало з 31 травня по 3 червня включно.
Найкращим гравцем травня за версією вболівальників став досвідчений півзахисник "Карпат" Амбросій Чачуа.
У травні він провів чотири матчі, в яких забив три м'ячі та віддав два результативні паси. Особливо яскраво лідер "Карпат" проявив себе у поєдинку з "Лівим Берегом" (3:2), де оформив дубль у меншості. Також він забив переможний гол у матчі проти "Олександрії" (2:1) на 95-й хвилині.
Результати голосування на гравця місяця:
Найкращим тренером травня став Руслан Ротань, який привів "Олександрію" до історичного результату – другого місця в турнірній таблиці УПЛ.
У травні його команда обіграла "Полісся" (2:1) на виїзді та "Верес" (3:1) вдома, гарантувавши собі срібні медалі за тур до фінішу.
Результати голосування за найкращого тренера:
Руслан Ротань (фото: ФК "Олександрія")
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