Кудрівка і не тільки: п'ять найменших населених пунктів, що були представлені в УПЛ

830 осіб налічує населення села Кудрівка Корюківського району Чернігівщини, до якого приписана футбольна команда, що сенсаційно пробилась до УПЛ . Це найменший населений пункт, колектив якого буде представлений в українській футбольний еліті. Між тім – не перший сільський клуб.

"Колос", село Ковалівка Київської обл. – 1,5 тис. жителів

Власне найперший сільський футбольних клуб, що пробився до еліти. Сталося це в 2019 році. З того часу команда достатньо впевнено почувається серед вітчизняних топ-колективів. Найвище досягнення – 4 місце в сезоні-2020/21. "Колос" двічі брав участь в єврокубках – Лізі Європи-2020/21 та Лізі конференцій-2021/22. У рік дебюту на євроарені зумів пройти достатньо відомий грецький "Аріс".

Уболівальники ковалівського "Колоса" (фото: instagram.com/fckoloskovalivka)

"Минай", однойменне село Закарпатської обл. – 4,5 тис.

Ввірвався в УПЛ у 2020-му. Зірок з неба не хапав і двічі мав би покинути еліту. У першому випадку (2021 рік) залишився через зняття з турніру донецького "Олімпіка", в другому (2022-й) – коли в наслідок війни припинили виступи чернігівська "Десна" і "Маріуполь". У 2024-му "Минай" все ж таки вилетів з УПЛ. Минулий сезон провів у Першій лізі, не претендуючи на повернення до еліти.

Минай - футбол на фоні сільських будинків (instagram.com/minaj_footballclub)

"Інгулець", селище Петрове Кіровоградської обл. – 6,9 тис.

Вперше колектив гучно заявив про себе в сезоні-2018/19. Тоді команда, що грала в Першій лізі, вийшла в фінал Кубка України. В УПЛ "Інгулець" дебютував у 2020-му, зіграв три сезони і вилетів. Повернувся у 2024-му, але за підсумками чемпіонату знову понизився в класі. Найвище досягнення – 12-те місце в дебютному сезоні (2020/21).

"Інгулець" проти київського "Динамо" (фото: УПЛ)

"Темп", місто Шепетівка Хмельницької обл. – 41,1 тис.

Шепетівку, також, як і Охтирку про яку мова піде далі, не зовсім коректно включати до цього списку. Все ж таки це справжні міста, хоч і не дуже великі.

Але, по-перше, вони входять до списку п'яти найменших населених пунктів, де були клуби УПЛ. По-друге – вважались найбільш "провінційною провінцією" в часи, коли ще ніхто й подумати не міг, що в топ-лізі вітчизняного футболу колись гратимуть сільські команди.

"Темп" зіграв у дебютному ЧУ-1992, вилетівши в Першу лігу. Через рік повернувся: в 1994-му фінішував 9-м (найвище досягнення), через рік – 17-м, що знову призвело до вильоту. Наступного року шепетівці вилетіли і з Першої ліги, після чого фактично зникли з футбольної мапи країни. Було декілька спроб відродити колектив, але марно.

Шепетівський "Темп" грав у першому чемпіонаті України (фото: spy-football.com)

"Нафтовик", місто Охтирка Сумської обл. – 46,6 тис.

У Охтирці непогана команда була ще за часів Радянського Союзу. У 1985-му вона виграла аматорський чемпіонат республіки, потім грала в Другій лізі чемпіонату СРСР. Взяла участь у першому чемпіонаті України-1992 і за його підсумками вилетіла до Першої ліги. Друге пришестя сталося в 2007-му, але теж лише на сезон. У 2018-му клуб втратив професіональний статус. А в 2021-му відродився, як учасник Аматорського чемпіонату країни.

Сучасний склад "Нафтовика" з Охтирки, що грає в Аматорському чемпіонаті країни (ФК "Нафтовик")