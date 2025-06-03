Последние триумфаторы сезона: УПЛ назвала лучшего игрока и тренера в мае

Украинская Премьер-лига определила лучших игрока и тренера мая. Награды получили представители "Александрии" и львовских "Карпат".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Процедура выбора победителей проходила в два этапа. Сначала эксперты, среди которых был и представитель РБК-Украина, определили по четыре финалиста в каждой из номинаций. Всего было рассмотрено 40 анкет, в которых упоминались 7 тренеров и 18 футболистов.
Затем победителей выбирали болельщики путем открытого голосования, которое длилось с 31 мая по 3 июня включительно.
Лучшим игроком мая по версии болельщиков стал опытный полузащитник "Карпат" Амбросий Чачуа.
В мае он провел четыре матча, в которых забил три мяча и отдал два результативных паса. Особенно ярко лидер "Карпат" проявил себя в поединке с "Левым Берегом" (3:2), где оформил дубль в меньшинстве. Также он забил победный гол в матче против "Александрии" (2:1) на 95-й минуте.
Результаты голосования на игрока месяца:
Лучшим тренером мая стал Руслан Ротань, который привел "Александрию" к историческому результату - второму месту в турнирной таблице УПЛ.
В мае его команда обыграла "Полесье" (2:1) на выезде и "Верес" (3:1) дома, гарантировав себе серебряные медали за тур до финиша.
Результаты голосования за лучшего тренера:
Руслан Ротань (фото: ФК "Александрия")
Ранее рассказали о пяти самых маленьких населенных пунктах, чьи команды играли в УПЛ.
Также сообщили, кого из лидеров "Александрии" Ротань заберет с собой в "Полесье".