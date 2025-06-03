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Останні тріумфатори сезону: УПЛ назвала найкращого гравця і тренера у травні

Вівторок 03 червня 2025 18:02
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Останні тріумфатори сезону: УПЛ назвала найкращого гравця і тренера у травні Фото: Амбросій Чачуа (ФК "Карпати")
Автор: Андрій Костенко

Українська Прем'єр-ліга визначила найкращих гравця та тренера травня. Нагороди отримали представники "Олександрії" та львівських "Карпат".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Як визначали найкращих

Процедура вибору переможців проходила у два етапи. Спочатку експерти, серед яких був і представник РБК-Україна, визначили по чотири фіналісти у кожній з номінацій. Загалом було розглянуто 40 анкет, у яких згадувалися 7 тренерів та 18 футболістів.

Потім переможців обирали вболівальники шляхом відкритого голосування, яке тривало з 31 травня по 3 червня включно.

Приз за два голи у меншості

Найкращим гравцем травня за версією вболівальників став досвідчений півзахисник "Карпат" Амбросій Чачуа.

У травні він провів чотири матчі, в яких забив три м'ячі та віддав два результативні паси. Особливо яскраво лідер "Карпат" проявив себе у поєдинку з "Лівим Берегом" (3:2), де оформив дубль у меншості. Також він забив переможний гол у матчі проти "Олександрії" (2:1) на 95-й хвилині.

Результати голосування на гравця місяця:

  1. Амбросій Чачуа ("Карпати") – 47,0%
  2. Факундо Батіста ("Полісся") – 29,3%
  3. Теді Цара ("Олександрія") – 15,0%
  4. Артем Бондаренко ("Шахтар") – 8,7%

Історичне "срібло" за тур до фінішу

Найкращим тренером травня став Руслан Ротань, який привів "Олександрію" до історичного результату – другого місця в турнірній таблиці УПЛ.

У травні його команда обіграла "Полісся" (2:1) на виїзді та "Верес" (3:1) вдома, гарантувавши собі срібні медалі за тур до фінішу.

Результати голосування за найкращого тренера:

  1. Руслан Ротань ("Олександрія") – 35,0%
  2. Руслан Костишин ("Колос") – 32,6%
  3. Олександр Максимов ("Полісся") – 21,2%
  4. Сергій Шищенко ("Оболонь") – 11,2%

Останні тріумфатори сезону: УПЛ назвала найкращого гравця і тренера у травні

Руслан Ротань (фото: ФК "Олександрія")

Раніше розповіли про п'ять найменших населених пунктів, чиї команди грали в УПЛ.

Також повідомили, кого з лідерів "Олександрії" Ротань забере з собою в "Полісся".

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Футбол УПЛ Руслан Ротань
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