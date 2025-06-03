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Последние триумфаторы сезона: УПЛ назвала лучшего игрока и тренера в мае

Вторник 03 июня 2025 18:02
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Последние триумфаторы сезона: УПЛ назвала лучшего игрока и тренера в мае Фото: Амбросий Чачуа (ФК "Карпаты")
Автор: Андрей Костенко

Украинская Премьер-лига определила лучших игрока и тренера мая. Награды получили представители "Александрии" и львовских "Карпат".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Как определяли лучших

Процедура выбора победителей проходила в два этапа. Сначала эксперты, среди которых был и представитель РБК-Украина, определили по четыре финалиста в каждой из номинаций. Всего было рассмотрено 40 анкет, в которых упоминались 7 тренеров и 18 футболистов.

Затем победителей выбирали болельщики путем открытого голосования, которое длилось с 31 мая по 3 июня включительно.

Приз за два гола в меньшинстве

Лучшим игроком мая по версии болельщиков стал опытный полузащитник "Карпат" Амбросий Чачуа.

В мае он провел четыре матча, в которых забил три мяча и отдал два результативных паса. Особенно ярко лидер "Карпат" проявил себя в поединке с "Левым Берегом" (3:2), где оформил дубль в меньшинстве. Также он забил победный гол в матче против "Александрии" (2:1) на 95-й минуте.

Результаты голосования на игрока месяца:

  1. Амбросий Чачуа ("Карпаты") - 47,0%
  2. Факундо Батиста ("Полесье") - 29,3%
  3. Теди Цара ("Александрия") - 15,0%
  4. Артем Бондаренко ("Шахтер") - 8,7%

Историческое "серебро" за тур до финиша

Лучшим тренером мая стал Руслан Ротань, который привел "Александрию" к историческому результату - второму месту в турнирной таблице УПЛ.

В мае его команда обыграла "Полесье" (2:1) на выезде и "Верес" (3:1) дома, гарантировав себе серебряные медали за тур до финиша.

Результаты голосования за лучшего тренера:

  1. Руслан Ротань ("Александрия") - 35,0%
  2. Руслан Костышин ("Колос") - 32,6%
  3. Александр Максимов ("Полесье") - 21,2%
  4. Сергей Шищенко ("Оболонь") - 11,2%

Последние триумфаторы сезона: УПЛ назвала лучшего игрока и тренера в мае

Руслан Ротань (фото: ФК "Александрия")

Ранее рассказали о пяти самых маленьких населенных пунктах, чьи команды играли в УПЛ.

Также сообщили, кого из лидеров "Александрии" Ротань заберет с собой в "Полесье".

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Футбол УПЛ Руслан Ротань
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