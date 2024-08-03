За последние три месяца РФ понесла наибольшие потери на фронте, - британская разведка
За последние три месяца Россия несла наибольшие потери на фронте. Хотя в июле среднесуточные потери россиян снизились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter (X).
Как отмечает разведка, среднесуточные потери россиян (убитыми и ранеными) за последние два месяца упали с более чем 1262 в день в мае до 1140 в июле.
"Несмотря на это сокращение, последние три месяца были самыми дорогими для российских сил с февраля 2022 года, согласно отчету украинского Генштаба", - говорится в сводке.
В Британии считают, что снижение среднесуточного показателя, вероятно, свидетельствует об укреплении позиций российских войск в Харьковском направлении. Наступление оккупантов на этом направлении усилило давление на линию фронта. Однако эффективная украинская оборона и отсутствие российской подготовки уменьшают способность РФ использовать любые тактические успехи для более широких оперативных достижений.
"Уровень потерь России, вероятно, будет продолжать превышать 1000 человек в день в течение августа 2024 года, поскольку Россия продолжает наступательные операции по всей линии фронта от Харькова на севере до Работино на юге Украины", - отмечают разведчики.
Потери армии РФ
По последним данным Генштаба ВСУ, украинские защитники уничтожили за сутки почти 1200 россиян.
Всего Россия с февраля 2022 года потеряла уже более 580 тысяч военных. По словам главка ВСУ Александра Сырского, Россия хочет увеличить численность своих войск в Украине до 690 тысяч до конца года.
Главнокомандующий британской армией считает, что с такими темпами России понадобится пять лет, чтобы оккупировать четыре прифронтовых области Украины. Но при этом потери России будут составлять до 1,8 млн солдат.
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