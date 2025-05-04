Останні шанси для "Жирони" та "Реал" у очікуванні Ель Класіко: українські інтриги Ла Ліги

Що відомо про 34-й тур Ла Ліги

Перші матчі були зіграні 2 та 3 травня. Зокрема, "Барселона", перегравши на виїзді "Вальядолід" (2:1) відірвалась від мадридського "Реала" на 7 очок (79 проти 72-х). Втратив бали столичний "Атлетіко", який не зумів здолати у гостях одного з аутсайдерів – "Алавес" (0:0).

Програму недільних матчів розпочне "Реал", який зіграє з "Сельтою". Інший "український" клуб – "Жирона" – проведе поєдинок з "Мальоркою" в понеділок, 5 травня.

Розклад матчів 34-го туру Ла Ліги за участю команд українських легіонерів:

"Реал" – "Сельта" – неділя, 4 травня, 15:00

– неділя, 4 травня, 15:00 "Жирона" – "Мальорка" – понеділок, 5 травня, 22:00

"Реал" – "Сельта"

На "Реал" очікує непросте протистояння з дуже непоступливою "Сельтою", яка продовжує боротьбу за єврокубки на наступний сезон. Наразі галисійці у непоганому становищі – вони посідають сьоме місце в турнірній таблиці, на якому й прагнуть фінішувати.

"Реал" у Ла Лізі має в останніх матчах три поспіль перемоги з однаковим рахунком – 1:0. Поєдинком життя для команди буде Ель Класіко в наступному турі (11 травня) проти "Барселони". Там вже й вирішуватиметься – пан або пропав.

"Жирона" – "Мальорка"

У Циганкова і його минулорічної команди-сенсації – все погано. "Жирона" не може здобути перемогу вже 11 турів поспіль, набравши лише 4 очки з можливих 33-х. Особливо тривожною є ситуація в захисті: "Жирона" пропустила 52 голи, що є третім найгіршим показником у лізі.

Найближчі матчі проти "Мальорки" та "Вільярреала" на домашньому стадіоні "Монтіліві" стануть для команди вирішальними в боротьбі за збереження місця в елітному дивізіоні.

Де дивитися матчі Ла Ліги

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