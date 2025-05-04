Последние шансы для "Жироны" и "Реал" в ожидании Эль-Класико: украинские интриги Ла Лиги

Что известно о 34-м туре Ла Лиги

Первые матчи были сыграны 2 и 3 мая. В частности, "Барселона", переиграв на выезде "Вальядолид" (2:1) оторвалась от мадридского "Реала" на 7 очков (79 против 72-х). Потерял баллы столичный "Атлетико", который не сумел одолеть в гостях одного из аутсайдеров - "Алавес" (0:0).

Программу воскресных матчей начнет "Реал", который сыграет с "Сельтой". Другой "украинский" клуб - "Жирона" - проведет поединок с "Мальоркой" в понедельник, 5 мая.

Расписание матчей 34-го тура Ла Лиги с участием команд украинских легионеров:

"Реал" - "Сельта " - воскресенье, 4 мая, 15:00

" - воскресенье, 4 мая, 15:00 "Жирона" - "Мальорка " - понедельник, 5 мая, 22:00

"Реал" - "Сельта"

"Реал" ожидает непростое противостояние с очень неуступчивой "Сельтой", которая продолжает борьбу за еврокубки на следующий сезон. Сейчас галисийцы в неплохом положении - они занимают седьмое место в турнирной таблице, на котором и стремятся финишировать.

"Реал" в Ла Лиге имеет в последних матчах три подряд победы с одинаковым счетом - 1:0. Поединком жизни для команды будет Эль-Класико в следующем туре (11 мая) против "Барселоны". Там уже и будет решаться - пан или пропал.

"Жирона" - "Мальорка"

У Цыганкова и его прошлогодней команды-сенсации - все плохо. "Жирона" не может одержать победу уже 11 туров подряд, набрав лишь 4 очка из возможных 33-х. Особенно тревожной является ситуация в защите: "Жирона" пропустила 52 гола, что является третьим худшим показателем в лиге.

Ближайшие матчи против "Мальорки" и "Вильярреала" на домашнем стадионе "Монтильиви" станут для команды решающими в борьбе за сохранение места в элитном дивизионе.

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