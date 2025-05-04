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Скільки ще мовчатиме Довбик та чи зіграє Маліновський: розклад українців у Серії А

Неділя 04 травня 2025 12:24
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Скільки ще мовчатиме Довбик та чи зіграє Маліновський: розклад українців у Серії А Фото: Артем Довбик у матчі з "Інтером" (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Андрій Костенко

У неділю та понеділок (4 та 5 травня) чергові поєдинки в італійській Серії А зіграють клуби українських легіонерів.

Розклад матчів і трансляцій – підкаже РБК-Україна.

Що відомо про 35-й тур Серії А

Розпочався у суботу, 3 травня. У цей день зіграли лідери: "Наполі" на виїзді здолав "Лечче" – 1:0, а міланський "Інтер" з таким же рахунком дома переміг "Верону". У турнірній таблиці продовжують лідирувати неаполітанці, які випереджають головного конкурента на три очки.

У неділю "Емполі" Віктора Коваленка вдома зіграє проти столичного "Лаціо". "Рома" Артема Довбика на власній арені прийме "Фіорентину". Також у цей день відбудеться центральний поєдинок туру: "Болонья" – "Ювентус" (початок – о 21:45 за Києвом).

Закриє програму туру в понеділок "Дженоа" Руслана Маліновського, яка у Генуї протистоятиме "Мілану".

Розклад матчів 35-го туру Серії А за участю команд українських легіонерів:

  • "Емполі" – "Лаціо" – неділя, 4 травня, 13:30
  • "Рома" – "Фіорентина" – неділя, 4 травня, 19:00
  • "Дженоа" – "Мілан" – понеділок, 5 травня, 21:45

"Емполі" – "Лаціо"

Команда Коваленка, перебуваючи в турнірній таблиці на другій сходинці с кінця, відчайдушно бореться за виживання. До рятівної 17-ї сходинки – лише два очки. От тільки поповнити клубну скарбничку в протистоянні з "Лаціо" буде проблематично. "Лаціале" перебувають на 7-й сходинці та борються за єврокубки, зокрема – за путівку до ЛЧ.

"Рома" – "Фіорентина"

Про Лігу чемпіонів мріє й інший столичний клуб – "Рома", який зараз, маючи 60 очок, йде 6-м. "Фіорентина" – також у цій боротьбі: флорентійці з 59-ма пунктами – 8-мі.

Ще невідомо, чи потрапить до основного складу український форвард "вовків" Артем Довбик. Попередній матч з "Інтером" став для вітчизняного нападника четвертим поспіль, в якому він не зміг відзначитися. Для Довбика це – найдовша безгольова серія у 2025 році.

"Дженоа" – "Мілан"

Генуезцям (39 очок, 13-те місце) вже нічого в чемпіонаті не потрібно. "Мілан" (54 очки, 9-тя сходинка) повністю провалив сезон, але може потрапити до єврозмагань через Кубок Італії (фінал з "Болоньєю" – 14 травня).

Нас цікавить, чи вийде на гру українець Маліновський. Поки точної інформації немає. Наш півзахисник через чергове пошкодження не потрапляв до заявки на три попередні гри.

Де дивитися матчі Серії А

Офіційним транслятором Серії А в Україні є медіасервіс MEGOGO. Покази матчів доступні за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.

Напередодні "Динамо" відібрало "золото" у "Шахтаря" в чемпіонаті України.

Також повідомили, де і коли дивитися протистояння "Шахтар" - "Динамо" у фіналі Кубка України.

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