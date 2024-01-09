Останні ракетні удари росіян: в уряді озвучили збитки довкіллю
Останні масовані удари російських військ по території України завдали збитків довкіллю України на 400 тисяч доларів.
Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.
"Через забруднення повітря, спровокованого російськими обстрілами 29 грудня та 2 січня, Україна зазнала збитків на суму 400 тисяч доларів", - зазначив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.
За його словами, в атмосферу було викинуто понад 5 тисяч тонн СО2. Повідомляється, що екологічні інспектори й надалі фіксують збитки, які завдають українському довкіллю російські окупанти.
Вплив війни на екологію в Україні
Раніше глава Мінприроди заявив, що внаслідок бойових дій деякі елементи природних ресурсів України були втрачені назавжди . Було пошкоджено майже 3 млн гектарів лісу, що становить майже третину лісових територій країни, а також російське вторгнення завдало збитків 600 видам фауни та 750 видам флори.
У березні 2023 року заступник генсека ООН Інгер Андерсен сказав, що держави, які межують з Україною, усвідомлюють серйозний вплив вторгнення РФ на навколишнє середовище .
Нещодавно стало відомо, що росіяни будують на тимчасово окупованих територіях звалища для обслуговування регіонів РФ .
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